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Стрельников Онисим Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стрельников
Имя
Онисим
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
13 апрель 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 281
Источник
Скан
Оригинальная запись
12007. Стрельников Онисим Кузьмич, 23 л., Бийск. окр., Пристанск. р., д. Коробейниковой. В. Т. 18 стр. корп. С. В. О. Ст. 2 ч. 10 П. В. П., л. с. 1 г. 13 апр. 927.

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