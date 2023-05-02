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Негришенко Филипп Онисимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Негришенко
Имя
Филипп
Отчество
Онисимов
Дата исполнения приговора
29 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
51463. НЕГРИШЕНКО, ФИЛИППЪ онисимовъ. Мщ. г. Кишинева, 19 л., — Кишинев. О. С, 134, 133, 140, 2 ч. 130, 132, 1629 и 1 ч. 1665 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 29 Мая 907.. 906 5346 1647 У. | 904 16247 172 М. | 904 80992 174 М. |903 68491 169 М.

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