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Пузырев Борис Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пузырев
Имя
Борис
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
14 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
10866. Пузырев Борис Иванович, 18 л., Пензенск. г., г. Саранска. Н. С. 12 уч. Алатырск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14 июля 926.

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