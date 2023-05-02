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Ковзель Андрей Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковзель
Имя
Андрей
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
133958. КОВЗЕЛЬ, АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Дриссен. у., Стрижирск. в., д. Семенова, 29 л.; — Витеб. О. С. 22 Сент. 909, 169 и 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 16 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 35012. | 906 3505 170¹ М.

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