Ковзель Андрей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковзель
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133958. КОВЗЕЛЬ, АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Дриссен. у., Стрижирск. в., д. Семенова, 29 л.; — Витеб. О. С. 22 Сент. 909, 169 и 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 16 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 35012. | 906 3505 170¹ М.
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