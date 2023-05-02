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Чернышев Зот Елистратович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернышев
Имя
Зот
Отчество
Елистратович
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 352
Источник
Скан
Оригинальная запись
11693. ЧЕРНЫШЕВ, ЗОТ ЕЛИСТРАТОВИЧ, 23 л. Гр. Уржумск. у., Б.-Шуршинск. в., д. Саниновой; — Н. С. 3 уч. Уржумск. у. Кража, со взлом., лиш. св. 5 л., по амн. нак. зам. пр. р. 5 л. Исп. 10 окт. 920.

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