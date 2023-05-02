Чернышев Зот Елистратович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернышев
- Имя
- Зот
- Отчество
- Елистратович
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 352
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11693. ЧЕРНЫШЕВ, ЗОТ ЕЛИСТРАТОВИЧ, 23 л. Гр. Уржумск. у., Б.-Шуршинск. в., д. Саниновой; — Н. С. 3 уч. Уржумск. у. Кража, со взлом., лиш. св. 5 л., по амн. нак. зам. пр. р. 5 л. Исп. 10 окт. 920.
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