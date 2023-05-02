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Красников Иван Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красников
Имя
Иван
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
1693. КРАСНИКОВ, ИВАН КУЗЬМИЧ, 28 л. Гр. г. Белена;—Тульск. ГубРевтриб. Ст. Ст. 116 и 180 п. « ж», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 13 дек. 922.

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