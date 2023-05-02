Леманский Викентий Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леманский
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135223. ЛЕМАНСКІЙ, ВИКЕНТІЙ АНТОНОВЪ. К. Кольнен. у., гм. Гаврихи, д. Збойна, 24 л., рд, въ г. Варшавѣ; — Варшав. О. С. 27 Іюля 909, 134, 135, 13, 2 ч. 1655, 2 п. 1659 и 1 п. 1659* У., арест. отд. 2½ г. Исп. 21 Сент. 909. 904 88904 1655 У. |902 14508 169 М.
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