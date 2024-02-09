Кудрявых Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудрявых
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134739. КУДРЯВЫХЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВЪ. К. Бирюченск. у., Успенск. в., д. Плоской, 28 л.; — Острогожск. О. С. 25 Авг. 909, 4 п. 134, 135 и 1ч. 1485 У., тюр. 3 м. Исп. 15 Окт. 909.
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