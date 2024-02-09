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Кудрявых Александр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрявых
Имя
Александр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
134739. КУДРЯВЫХЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВЪ. К. Бирюченск. у., Успенск. в., д. Плоской, 28 л.; — Острогожск. О. С. 25 Авг. 909, 4 п. 134, 135 и 1ч. 1485 У., тюр. 3 м. Исп. 15 Окт. 909.

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