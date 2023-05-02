Похыла Юзефа Францева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Похыла
- Имя
- Юзефа
- Отчество
- Францева
- Дата исполнения приговора
- 12 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 75697. ПОХЫЛА, ЮЗЕФА ФРАНЦЕВА (она же Похылина). К. Андреевск. у., гн. Малогощъ, д. Цесле, 36 л.; — Кѣлецк. О. С., 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., съ лит. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 12 Іюля 907. | 906 65072 170 М. | 905 34762 170 М.
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