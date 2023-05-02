Богданский Павел Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданский
- Имя
- Павел
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17740. БОГДАНСКІЙ, Павелъ Михайловъ. Мѣщ. (поденщ.), 23 л.; род. и жилъ въ г. Плоцкѣ; приг. М. С. 2 уч. г. Плоцка, по 169, 2 п. 170, 1 и 2 п. 170¹ ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ г. Исп. 5 Іюня 1885 г.
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