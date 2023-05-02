Завадский Григорий Лукьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Завадский
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Лукьянов
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 162
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84606. ЗАВАДСКІЙ, ГРИГОРІЙ ЛУКЬЯновъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Могилева, Подольск. г., 32 л., рд. въ с. Даниловой Бастѣ, Даниловск. в., Балт. у.; — К.-Подольск. О. С., 1 ч. 313 У. и 3 п. § ІІ 443 У. о сс., один. заключ. 25 дн., съ продолж. срока каторж. раб. на 6 л. Исп. 31 Марта 908. | 904 58642 1630 У. | 97 86219 1642 У. | 900 78920 172 М.
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