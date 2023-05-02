Олефир Константин Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Олефир
- Имя
- Константин
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 08 февраль 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6147. ОЛЕФИР, КОНСТАНТИН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 21 г. Гр. г. Томска;—Н. С. 5 р. г. Томска. Хищение, лиш. св. 3 г. Исп. 8 февр. 921.
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