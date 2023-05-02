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Сапрыкин Василий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сапрыкин
Имя
Василий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
19 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8197. САПРЫКИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 20 л., Курск. г., Белгородск. у., Висловск. в., хутора Сапрыкина. Н. С. 18 уч. Белгородск. у. Ст. 2 ч. 86, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 19/ѴІІ—26.

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