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Львов Василий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Львов
Имя
Василий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
135519. ЛЬВОВЪ, ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Ростов. у., в. и с. Щаднева, 29 л.; — Ярослав. О. С. 28 Февр. 909, 170* М., тюр. 6 м. Исп. 15 Окт. 909.

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