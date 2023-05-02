Львов Василий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Львов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135519. ЛЬВОВЪ, ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Ростов. у., в. и с. Щаднева, 29 л.; — Ярослав. О. С. 28 Февр. 909, 170* М., тюр. 6 м. Исп. 15 Окт. 909.
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