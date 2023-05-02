Башмаков Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Башмаков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 775. БАШМАКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 31 г., Демянск. у., Семеновск. в., д. Макушево. Н. С. 3 уч. Демянск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 14 июня 923.
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