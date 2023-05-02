Афанасьев Дмитрий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Дмитрий Андреев

Афанасьев Дмитрий Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасьев
Имя
Дмитрий
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
02 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
44995. АФАНАСЬЕВЪ, ДМИТРІЙ АНДРЕевъ. Мщ. г. Карачева, 33 л.; — Симферопольск. О. С. (въ 4 р.), 149 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 2 Іюня 905. | 902 85104 169 М. | 96 27730 169 М. | 900 44077 170 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close