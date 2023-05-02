Афанасьев Дмитрий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасьев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44995. АФАНАСЬЕВЪ, ДМИТРІЙ АНДРЕевъ. Мщ. г. Карачева, 33 л.; — Симферопольск. О. С. (въ 4 р.), 149 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 2 Іюня 905. | 902 85104 169 М. | 96 27730 169 М. | 900 44077 170 М.
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