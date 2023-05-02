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Лысев Александр Нефедович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лысев
Имя
Александр
Отчество
Нефедович
Дата исполнения приговора
23 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8364. ЛЫСЕВ АЛЕКСАНДР НЕФЕДОВИЧ, 23 л., Курганск. у., Башкирск. в., с. Романова. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 142, 163, лиш. св. 3 г. Исп. 23 апр. 923.

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