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Шапин Григорий Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шапин
Имя
Григорий
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
21 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
20603. ШАПИН, ГРИГОРИЙ ТИХОНОВИЧ, 50 л. Гр. Касимовск. у., Занинск. в.; — Н. С. Петроградск. р. 4 отд. г. Петрограда. Должн. прест., лиш. св. 1 г., по амн. нак. замен. 6 м. пр. р. Исп. 21 мая 920.

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