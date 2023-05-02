Сергеев Антон Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сергеев
- Имя
- Антон
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 308
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10544. СЕРГЕЕВ АНТОН ИГНАТЬЕВИЧ, 29 л., Троцк. у., Ковашовск. в, д. Старое Камице. В. Т. Балтфл. и Крокреп. Ст. ст. 109, 1 ч. 113, 180а, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 13/Ѵ — 24
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.