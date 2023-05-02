Аникин Михаил Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аникин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 449. Аникин Михаил Павлов., 21 г., Тамбовск. г., Кирсановск. у., Курдюковск. в., с. Потаповского. Н. С. 1 уч. Бугурусланск. у. Ст. 162 п. "в", л. с. 6 м. 31 мая 927. Наст. приг. поглощен приг. того же суда 8 апр. 927.
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