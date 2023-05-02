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Палева Таисия Владимировна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Палева
Имя
Таисия
Отчество
Владимировна
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
27447. ПАЛЕВА, ТАИСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 40 л. Гр. Сарапульск. у.; — Н. С. 11 уч. Сарапульск. у. Лжесвидет., пр. р. 1 г. Исп. 9 сент. 920.

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