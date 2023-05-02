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Егоров Михаил Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Михаил
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
2820. ЕГОРОВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ, 27 л., б. Симбирск. у., Тагаевск. в., с. Козловки. б. Симбирск. Губсуд. Ст. ст. 105, 113, 116, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 16 окт. 923.

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