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Дедерко Францишка Иосифова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дедерко
Имя
Францишка
Отчество
Иосифова
Дата исполнения приговора
31 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
131958. ДЕДЕРКО, ФРАНЦИШКА ІОСИФОВА. К. г. Ченстохова, 48 л.; — Варшав. С. П., 5 и 6 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 31 Авг. 909.

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