Бубнов Иван Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБубнов Иван Николаев

Бубнов Иван Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бубнов
Имя
Иван
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
130359. БУБНОВЪ, ИВАНЪ НИКОЛАевъ. Мщ. г. Вейсенштейна, 14 л., рд. въ г. Ревелѣ; — М. С. 9 уч. Рев.-Гапсальск. окр. 4 Сент. 909, 11 и 169 М., колон. для малол., съ зам. тюр. 1½ м. Исп. 18, счит. ср. съ 4 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close