Облонковская Владислава Янова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Облонковская
- Имя
- Владислава
- Отчество
- Янова
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136923. ОБЛОНКОВСКАЯ, ВЛАДИСЛАВА ЯНОВА. К. Скерневицк. у., гм. Корабьевице, д. Хути-Новой, 17 л.; — Гм. С. 4 окр. Блонск. у. 14 Апр. 909, 2 п. 174 М., тюр. 2 м. Исп. 17 Апр. 909.
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