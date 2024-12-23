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Лукьянов Еремей Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукьянов
Имя
Еремей
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
30 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
33264. ЛУКЬЯНОВЪ, ЕРЕМѢЙ СЕМЕНОВЪ. К. Чаусск. у., Голеневск. в., д. Князевки, 27 л.; — Могилев. О. С. (во 2 р.), 4 п. 134, 135 и 3 ч. 309 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 9 Апр. 904 г., арест. отд. 2 г. и 4 м. Исп. 30 Марта 905. Симъ приг., поглощ. приг. сего С. отъ 27 Нояб. 904 г. | 903 41497 170¹ М.

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