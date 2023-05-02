Бочкарев Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бочкарев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13490. БОЧКАРЕВ, ПЕТР ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. г. Демьяиска; — Н. С. 6 отд. 1 р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 14 мая 920.
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