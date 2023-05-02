Балакин Владимир Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балакин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45075. БАЛАКИНЪ, ВЛАДИМІРЪ АЛЕксѣевъ. Мщ. г. Корчевы, 44 л., рд. въ г. Шацкѣ; — Г. С. г. Коломны (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Мая 905. | 904 11497 169 М.
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