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Кошелев Антон Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кошелев
Имя
Антон
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
16 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
6883. КОШЕЛЕВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ, 22 л., Вышневолоцк. у., Осеченск. в., д. Финготихи, В. Т. при 48 див. Московск. окр., Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г., Исп. 16 июня 923.

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