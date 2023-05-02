Кошелев Антон Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кошелев
- Имя
- Антон
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6883. КОШЕЛЕВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ, 22 л., Вышневолоцк. у., Осеченск. в., д. Финготихи, В. Т. при 48 див. Московск. окр., Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г., Исп. 16 июня 923.
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