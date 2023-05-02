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Гамалеев Петр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гамалеев
Имя
Петр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
04 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
1327. Гамалеев Петр Алексеевич, 20 л., Рославльск. у., Осташковск. в., д. Кухарево. Смоленск. Г. С. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 4/ѴІІ—26.

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