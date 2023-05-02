Вальчак Иван Эдуардов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вальчак
- Имя
- Иван
- Отчество
- Эдуардов
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45624. ВАЛЬЧАКЪ, ИВАНЪ ЭДУАРДОВЪ. К. Плоцк. у., гм. Рогозино, д. Радзаново, 20 л.; — Гм. С. 1 окр. Плоцк. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Іюня 905.
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