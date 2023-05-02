Бархатов Николай Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бархатов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 508. БАРХАТОВ, НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ, 40 л. Гр. Калязинск. у., Флоровск. в., д. Собакино-Городецкая; — Н. С. 1 р-на Калязинск. у. Кража, лиш. св. 1 г. условно.
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