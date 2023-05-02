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Киселев Пантелеймон Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселев
Имя
Пантелеймон
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
20 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
Источник
Скан
Оригинальная запись
5943. КИСЕЛЕВ ПАНТЕЛЕЙМОН АНТОНОВИЧ, 21 г., Майкопск. отд., ст. Тенгинской, Кубано-Черноморск. Облсуд., Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 6 л. 7 м. 23 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 20 июля 923.

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