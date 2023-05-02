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Тагильцев Максим Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тагильцев
Имя
Максим
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
19 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
8925. ТАГИЛЬЦЕВ МАКСИМ АФАНАСЬЕВИЧ, 22 л., Уральск. обл., Тюменск. окр., Переваловск. р., д. Елань. В. Т. Приволжск. окр. Ст. 2 ч. 11, П. В. П., лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 19/ѴІІ—26.

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