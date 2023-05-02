Алимов Гавриил Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алимов
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 564. Алимов Гавриил Федорович, 34 л., Донск. окр., хут. З.-Каральницкого. Н. С. 15 уч. Донск. окр. Ст. ст. 3 ч. 16, 180 п. "в", лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. 27 мая 926.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.