Лисин Александр Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лисин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8109. ЛИСИН АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ, 23 л., Порховск. у., Солецк. в., с. Борки. Н. С. 4 уч. Порховск. у. Ст. ст. 187, 189, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 4 г. Исп. 10 окт. 923.
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