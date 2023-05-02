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Бутенко Яков Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бутенко
Имя
Яков
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
935. Бутенко Яков Яковлевич, 18 л., Минусинск. окр. и р., с. Кавказского. Сибирск. Крайсуд. Ст. 1 ч. 169, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 4/Х—26.

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