Буткин Василий Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуткин Василий Филиппов

Буткин Василий Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буткин
Имя
Василий
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
130471. БУТКИНЪ, ВАСИЛІЙ ФИЛИППОВЪ. К. Псковск. у., Горошинск. в., д. Подборовья, 25 л.; —Псков. О. С., 152, 1545 и 3 ч. 1609 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 4 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close