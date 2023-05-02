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Абрашкин Степан Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абрашкин
Имя
Степан
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
21 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
12579. АБРАШКИН, СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ, 26 л. Гр. г. Павлограда; — Н. С. Сокольническ. р. 1 отд. г. Москвы. Дезерт., лиш. св. 2 г. Исп. 21 июня 920.

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