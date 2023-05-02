Новак Станислав Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новак
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43569. НОВАКЪ, СТАНИСЛАВЪ МИХАЙловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Луков. у., гм. Голомбки, Лазы, 20 л.; — Сѣдлецк. О. С. 134, 135, 2 п. 1 ч. 1641 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 15 Мая 907. | 904 100340 1647 У. | 903 58590 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.