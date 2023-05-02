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Байвель Пинхас Иосифов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байвель
Имя
Пинхас
Отчество
Иосифов
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
129769. БАЙВЕЛЬ, ПИНХАСЪ ІОСИфовъ. Мщ. г. Ровно, 19 л., рд. Ровенск. у., въ с. Новоградѣ; — Кіев. С. П. 3 Іюня 909, 53, 57 и 2 п. 1 ч. 129 Уг. У., крѣп. 3 г. Исп. 24 Сент. 909.

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