Байвель Пинхас Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байвель
- Имя
- Пинхас
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129769. БАЙВЕЛЬ, ПИНХАСЪ ІОСИфовъ. Мщ. г. Ровно, 19 л., рд. Ровенск. у., въ с. Новоградѣ; — Кіев. С. П. 3 Іюня 909, 53, 57 и 2 п. 1 ч. 129 Уг. У., крѣп. 3 г. Исп. 24 Сент. 909.
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