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Зыков Александр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зыков
Имя
Александр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
10 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5059. ЗЫКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 17 л., Туринск. у., Кошмакск. в., д. Зыково. Акмолинск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 Г. Исп. 10 июля 923.

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