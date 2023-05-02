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Коновалов Алексей Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коновалов
Имя
Алексей
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6392. КОНОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 44 л., Грязовецк. у., Раменск. в., д. Ваганово, Вологодск. Губсуд, Ст. 143, лиш. св. 4 г., Исп. 27 ноября 923.

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