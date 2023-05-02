Чесноков Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чесноков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8017. ЧЕСНОКОВ, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 35 л., Гр. Пермск. у., Калгинск. в., д. Шетчихи,; Н. С. 7 уч. Ряжск. у., Похищ., лиш. св. 1 г., в виду смягчающ. его обстоят. на 8 м., Исп. 13 авг. 919.
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