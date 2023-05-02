Снегирев Александр Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Снегирев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 610
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17150. СНѢГИРЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ПАВловъ. Пот. поч. гр., 26 л., рд. въ с. Проказнѣ, Мокшанск. у.; — Харьковск. С. П., 1 и 2 п. 129 Уг. У. 60, 62, 1 и 2 п. 129 Уг. У., по сов. съ приг. Саратов. С. П. отъ 3 Марта 908 г. (132 Уг. У. — крѣп. 4 м.) и приг. Москов. С. П., отъ 15 Сент. 907 г. (132 Уг. У.— крѣп. 1 м.), крѣп. 1 г. Исп. 10 Сент. 908.
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