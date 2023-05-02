Бибичев Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бибичев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130044. БИБИЧЕВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬевъ. К. Рѣжицк. у., Сакстыгальск. в., с. М.-Пудерова, 16 л.; — СПБ. Ст. М. С. 43 уч. 20 Окт. 909, 6, 11 и 169 М., тюр., отд. для несовершеннол., 3 м. Исп. 20 Окт 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.