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Бибичев Иван Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бибичев
Имя
Иван
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
130044. БИБИЧЕВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬевъ. К. Рѣжицк. у., Сакстыгальск. в., с. М.-Пудерова, 16 л.; — СПБ. Ст. М. С. 43 уч. 20 Окт. 909, 6, 11 и 169 М., тюр., отд. для несовершеннол., 3 м. Исп. 20 Окт 909.

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