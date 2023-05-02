Гильдебрант Индрик Ансов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гильдебрант
- Имя
- Индрик
- Отчество
- Ансов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144500. ГИЛЬДЕБРАНТЪ, ИНДРИКЪ Ансовъ (онъ же Ильбрантъ). К. Газенпот. у., Нейгаузенск. в., 46 л.; — М. С. 1 уч. Винд.-Гольдинген. окр. 20 Окт. 909, 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 7 Нояб., счит. ср. съ 20 Окт. 909. | 90 4 87722 170 М | 900 9562 169 М. | 903 20828 177 М. | 97 47048 170 М. | 900 70168 177 М. | 92 99758 169 М.
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