Свирковский Ляйб Файлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Свирковский
- Имя
- Ляйб
- Отчество
- Файлев
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 311
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87302. СВИРКОВСКіЙ, ЛЯЙБЪ ФаЙлевъ, 25 л. Мщ. г. Здунской-Воли, Сѣрадзск. у., рд. въ г. Гельсингфорсѣ; — Калиш. О. С., 29 Нояб. 910, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 2 Мая 911. | 905 42851 2 ч. 1655 У. | 97 44512 169 М. | 902 35223 1643 У. | 97 19339 170 М. | 901 23427 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 52066.
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