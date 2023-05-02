Шульман Рувим Моисеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шульман
- Имя
- Рувим
- Отчество
- Моисеевич
- Дата исполнения приговора
- 05 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8351. ШУЛЬМАН, РУВИМ МОИСЕЕВИЧ, 29 л. Гр. Лепельск. у., Бешенковск. в., д. Беленковой; - Н. С. Сокольническ. р-на Домниковск. отд. г. Москвы. Сбыт фальшив. керенок, лиш. св. 6 м. Исп. 5 авг. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.