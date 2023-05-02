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Марков Федор Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марков
Имя
Федор
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
05 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8966. Марков Федор Андреевич, 48 л. Нижегородск. г., б. Балахнинск. у., Чернореченск. в., с. Жилнина. Астраханск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 а, лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 5 февр. 926.

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